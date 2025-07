Litoral do Paraná tem alerta para ventos fortes até terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Marinha do Brasil emitiu, neste sábado (26), um alerta de mau tempo para o Litoral do Paraná, com a possibilidade de rajadas de vento de até 75 km/h. O aviso é válido da madrugada desta segunda-feira (28) até a noite de terça-feira (29).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que avança pelo estado provoca chuvas acompanhadas de ventos intensos. Municípios entre as regiões Noroeste e Centro-Sul já registraram rajadas acima dos 55 km/h.

Neste domingo (27), a cidade com maior registro de ventos foi Laranjeiras do Sul, com rajadas de 73,4 km/h, seguida por Altônia (70,2 km/h), Pinhão (67,3 km/h), Ubiratã (65,5 km/h), Guarapuava (64,4 km/h), Cascavel (63,7 km/h) e Santa Maria do Oeste (61,5 km/h).

Os ventos se deslocam da faixa Noroeste em direção ao Sudoeste. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Metropolitana de Curitiba, também são registrados ventos de intensidade moderada a forte, que devem continuar ao longo da segunda-feira.

Alertas de chuvas também em vigor

Até às 22h deste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém em vigor um alerta laranja para o risco de tempestades, com volumes de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos fortes (60 a 100 km/h) e possibilidade de queda de granizo. O aviso abrange quase todo o Paraná, com exceção da faixa Leste e do Litoral.

Outro alerta, de menor intensidade, segue válido até a manhã de segunda-feira. Ele prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia em todas as regiões do estado. A tendência é que as precipitações se concentrem nas regiões Oeste e Norte, à medida que a frente fria se desloca em direção ao Sudeste.

Em todo o Paraná, o ar frio e úmido predomina, mantendo as temperaturas estáveis. Em Curitiba, a previsão para esta segunda-feira indica variação térmica entre 10 ºC e 19 ºC, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.