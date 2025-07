Obras para conter alagamentos começam nesta segunda no Campo Comprido

A partir desta segunda-feira (28), a Prefeitura de Curitiba inicia uma nova etapa das obras de macrodrenagem na Bacia do Rio Mossunguê, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. As intervenções começam às 9h e devem durar cerca de quatro meses (120 dias).

Nesta fase, será implantada uma nova galeria celular na Rua Eduardo Sprada, entre as ruas Maria Bizinelli e Luiz Tramontin. A estrutura substituirá a travessia antiga, feita com tubos de menor capacidade, por módulos retangulares de concreto.

A nova galeria aumentará a vazão da água da chuva, reduzindo riscos de enxurradas e alagamentos. A melhoria faz parte de um conjunto de ações para reforçar o sistema de drenagem na região Oeste da cidade.

Trânsito alterado durante as obras

Durante a execução da obra, o trânsito poderá sofrer alterações temporárias. Para minimizar o impacto, a Prefeitura alargou recentemente o trecho da Eduardo Sprada em cerca de três metros de cada lado. Com isso, será possível manter o tráfego em mão dupla mesmo durante os trabalhos.

Para evitar transtornos e “desavisos”, o local estará sinalizado. Os moradores da região já foram informados das alterações temporárias por mensagens enviadas pelo Curitiba App.

Obra de R$ 11,3 milhões inclui área de lazer e conservação

A implantação da nova galeria integra o projeto mais amplo de drenagem da Bacia do Mossunguê, que inclui uma bacia de detenção com capacidade para armazenar até 21 mil m³ de água, equivalente a 21 mil caixas d’água.

A estrutura terá diques de contenção, muros, gabiões (estruturas de pedras com telas metálicas), paisagismo e recuperação da mata ciliar. Ao final, a área também ganhará espaços de lazer, espelho d’água permanente e uma nova zona de conservação ambiental.

Com mais de 20 mil m² de intervenção, a obra atenderá uma área de quase 8 km² e beneficiará cerca de 35 mil moradores dos bairros Campo Comprido, Mossunguê, Santo Inácio, Orleans e São Braz.

A intervenção é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e tem investimento de R$ 11,3 milhões, com recursos do governo federal via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Drenagem.