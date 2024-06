A Polícia Militar atirou em um homem que estaria armado em Matinhos, no Litoral do Paraná, no começo da tarde deste domingo (16). Segundo informações do restaurante localizado no Centro do município, onde a situação aconteceu, os policiais foram chamados porque o suspeito estava alterado e mostrando o revólver para todos na rua.

Ao ser abordado, o homem desobedeceu a equipe de policiais e chegou a sacar a arma. Foi quando ele levou um tiro de raspão. Ainda no local, foi constatado que a arma era na verdade um simulacro de revólver.

A rua onde tudo aconteceu foi a Avenida Prefeito Doutor Roque Vernalha, que tem grande movimento de pessoas, durante todo o dia. No sábado (15), também em Matinhos, outro homem foi baleado, após tentar assaltar um policial à paisana.

Ferido, o rapaz foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De lá, será encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Matinhos.

Procurada pela Tribuna do Paraná para falar sobre o caso, a Polícia Militar do Paraná, não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

