Um atropelamento deixou um homem gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (7), no Jardim Social, em Curitiba. O acidente ocorreu na Rua Raphael Papa, nas proximidades do acesso para a Linha Verde, por volta das 17h. A via ficou totalmente bloqueada. O Siate foi acionado para o atendimento e a vítima foi socorrida para a ambulância com risco de morte.

Segundo informações no local, a vítima teria sido atingida por um Fiat Mobbi, quando tentava chegar a um ponto de ônibus. O homem teria saído por trás de um outro ônibus, sem prestar atenção na via ao atravessar. O motorista não teria tido tempo de frear.

A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital do Trabalhador. O primeiro atendimento dos socorristas foi realizado dentro da ambulância. A vítima teve parada cardiorrespiratória e estava inconsciente.

O motorista responsável pelo atropelamento seguia no sentido Tarumã. Ele prestou socorro no local e acionou a Polícia Militar. Uma equipe de uma empresa de segurança particular, que passava pelo local no momento do acidente, também auxiliou nos primeiros-socorros.

O trânsito foi liberado na Raphael Papa por volta das 17h20.