Homem descumpre medida e é preso em ilha remota do Paraná

Em uma operação conjunta que desafiou as barreiras geográficas, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam um homem de 33 anos na Ilha de Superagui, no Litoral. O suspeito, detido nesta sexta-feira (26), é acusado de descumprir medida protetiva contra sua ex-companheira.

A ação policial ganhou contornos cinematográficos ao utilizar a lancha da Patrulha Costeira da polícia para alcançar o local isolado. O caso teve início em 20 de dezembro, quando o acusado invadiu a residência da ex-companheira em Guaraqueçaba, município vizinho à ilha.

Durante a invasão, o homem não só ameaçou a irmã da vítima, mas também tentou intimidar a família com vídeos e fotos. Sua obsessão chegou ao ponto de buscar informações sobre possíveis novos relacionamentos da ex-companheira, estendendo as ameaças aos familiares dela.

Após o incidente, o suspeito retornou à Ilha de Superagui, provavelmente acreditando estar fora do alcance da lei. No entanto, a Polícia Civil agiu rapidamente, representando pela prisão preventiva, que foi prontamente deferida pela Justiça.

A delegada Renata Cintra ressaltou o compromisso das forças de segurança: “Mesmo em locais de difícil acesso, como a Ilha de Superagui, a PCPR segue comprometida em garantir a segurança das vítimas e o cumprimento das medidas judiciais”.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A polícia reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.