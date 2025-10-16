Homem cai de 20 metros de morro na RMC e é resgatado por helicóptero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 49 anos foi resgatado de helicóptero na tarde desta quinta-feira (16/10) após cair de uma altura de 20 metros no Morro do Anhangava, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo informações repassadas pelo Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), a vítima estava voando de parapente na região quando sofreu o acidente.

O helicóptero do BPMOA foi acionado pelo Corpo de Bombeiros devido ao difícil acesso ao local. Após realizar uma manobra de desembarque em baixa altura, a vítima foi atendida pelo batalhão.

Conforme a corporação, o homem sofreu uma fratura exposta no pé esquerdo. Ele foi encaminhado ao Hospital Cajuru.