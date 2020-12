Manhã de medo para funcionários de um posto de saúde de Curitiba, nesta terça-feira (8). Pouco antes das 10h, um homem armado invadiu a Unidade Básica de Saúde Umbará I, localizada na Rua Deputado Pinheiro Júnior, e de acordo com informações do telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, assaltou profissionais de saúde que trabalham no local.

Após chegar ao postinho, o assaltante rendeu cinco funcionárias que estavam na sala onde são feitos os atendimentos a pacientes com suspeita de covid-19. As trabalhadoras foram trancadas pelo bandido em outro espaço da unidade de saúde e tiveram três celulares roubados. No entanto, nenhuma das vítimas ficou ferida na ação.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Curitiba e após o roubo, as funcionárias registraram boletim de ocorrência na delegacia. Até o início da tarde, ninguém havia sido preso.

A UBS Umbará I chegou a fechar seus portões, mas segue atendendo a população nesta tarde. Já a ala para pacientes com covid-19 foi fechada, assim, pessoas com sintomas da doença devem se dirigir à Unidade Básica de Saúde Sambaqui, que fica no bairro Ganchinho.