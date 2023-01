Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por ameaçar e descumprir medida protetiva contra a sobrinha de 21 anos, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (19).

Segundo a polícia, a vítima registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito após várias brigas no dia 8 de janeiro. De acordo com o delegado Thiago Pereira, na ocasião, o homem estava sob efeito de álcool e drogas e teria feito diversas ameaças de morte contra a jovem e também familiares. Ele chegou a atirar várias vezes no local.

“Solicitamos ao judiciário medidas protetivas para impedir que ele se aproximasse da vítima ou enviasse mensagens. Ele descumpriu as ordens e enviou mensagens com novas ameaças para os parentes da jovem, inclusive no momento que estava na delegacia para ser ouvido”, afirma o delegado.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à cadeia pública da cidade.

