Homem é alvo da gangue da correntinha enquanto varria calçada em Curitiba; vídeo

Um homem teve uma corrente de ouro roubada pela “gangue da correntinha” enquanto limpava a frente da própria casa, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. O crime aconteceu nesta terça-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram cinco homens de bicicleta se aproximando do morador, que estava na calçada. No vídeo, é possível ver que um dos suspeitos arranca a corrente de ouro e, na sequência, os envolvidos fogem em bicicletas e em uma motocicleta. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos autores.

Assista ao vídeo abaixo:

Outro roubo com ação rápida foi registrado no bairro Água Verde na semana passada. Dois homens abordaram vítimas que estavam na Avenida Getúlio Vargas e levaram o celular de uma delas. Após receberem informações sobre as características da dupla, policiais militares do 13º Batalhão localizaram os suspeitos entrando em um ônibus.

Durante a abordagem, a dupla tentou fugir a pé, mas um dos envolvidos acabou detido. O celular roubado foi recuperado e o homem foi reconhecido pela vítima. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Curitiba registra 3,5 mil roubos em nove meses

Entre janeiro e setembro de 2026, Curitiba registrou 3.589 roubos, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp). No mesmo período de 2025, foram contabilizadas 4.557 ocorrências na capital.

A diferença representa 968 registros a menos, o que equivale a uma redução de aproximadamente 21,2% na comparação entre os dois períodos.