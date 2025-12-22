Homem acusado de agredir e ameaçar companheira é preso em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem investigado pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a companheira foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em Matinhos, no litoral, nesta segunda-feira (22/12).

A ação foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

De acordo com o delegado da PCPR Edgar Santana, as ordens judiciais são decorrentes de investigação instaurada após o comparecimento da vítima à Delegacia.

“A vítima relatou a ocorrência de agressões físicas, ameaças, restrição de liberdade, além de violência psicológica e patrimonial, atribuídas ao então companheiro”, explica.

Os fatos teriam ocorrido ao longo de vários dias e incluíram ameaças direcionadas à filha menor da vítima. Com base nos elementos reunidos durante a investigação, foi representado pelas medidas cautelares, que foram aceitas pela justiça.

Durante a ação policial, o homem foi preso e buscas na residência dele foram realizadas para a apreensão de itens relacionados ao inquérito. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece a disposição da Justiça.

“A Polícia Civil do Paraná orienta que situações de violência doméstica sejam comunicadas às autoridades policiais, conforme previsto na Lei Maria da Penha”, completa o delegado.

Denúncias

Denúncias para a PCPR podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.