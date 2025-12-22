Tornado se forma a 57 quilômetros de Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma forte tempestade que atingiu a região Oeste do Paraná no último domingo (21/12) provocou a formação de um tornado no Alto Paraná, no Paraguai, a cerca de 57 quilômetros de Foz do Iguaçu. De acordo com a pesquisadora Karin Linete Hornes, professora do departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e especialista em tornados, registros em vídeo indicam claramente a formação do tornado na região.

Imagens da formação do fenômeno passaram a circular nas redes sociais. De acordo com a pesquisadora, nota-se “uma protuberância na parte inferior da nuvem, onde há ar frio descendente, e também a possibilidade de visualização de ar ascendente na superfície. Quando esses fluxos se encontram, começa o processo de rotação”, conta a professora em entrevista ao portal G1 Paraná.

O produtor rural Marcio Giordani Mattei, produtor rural de Santa Rosa Del Monday, registrou a passagem do ciclone pela câmera de segurança da propriedade. De acordo com ele, foi a primeira vez que ele viu um fenômeno do tipo.

Além das imagens feitas pelo morador, dados do radar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmam a presença do tornado na região – na avaliação de Hornes.

A polícia do departamento de Alto Paraná foram deslocadas para a área atingida para isolar pontos e evitar acidentes. As autoridades locais orientam que a população acompanhe os comunicados oficiais e evite exposição durante as tempestades.