Chuvas intensas ameaçam o Paraná nesta segunda: saiba quais regiões

Um alerta meteorológico de perigo potencial para chuvas intensas atinge boa parte do estado do Paraná nesta segunda-feira (22/12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há riscos de tempestades entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas regiões Oeste, Centro Sul e Norte do Estado.

As cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Campo Mourão e Umuarama estão na faixa de alerta. Existe risco para ventos intensos, de 40 a 60 km/h e baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Foto: reprodução / Inmet.

A região de Curitiba, Litoral e parte dos Campos Gerais não estão na área do alerta emitido pelo Inmet desta segunda-feira.

Verão começou com forte chuvas em parte do estado

De acordo com o Simepar, o verão no Paraná começou com forte sensação de abafamento e temperaturas elevadas. Houve chuva forte em alguns municípios do interior, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, foi registrada chuva intensa no final da tarde. A madrugada desta segunda-feira foi marcada pela redução de instabilidades no estado, com chuvas pontuais em algumas regiões.

A nebulosidade ficou mais presente na região Norte e Noroeste. Com a sensação de abafamento e umidade elevada, as chuvas podem voltar a atingir o interior do Paraná nesta segunda de forma irregular.