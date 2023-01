A instabilidade atmosférica deve continuar elevada no Paraná nesta terça-feira (17). Em Curitiba, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, mas o sol aparece. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em alguns setores do estado ainda há condições para chuvas ocasionais já pela manhã.

Conforme a previsão, as temperaturas máximas na capital devem chegar aos 25º C nesta terça. Já as mínimas, segundo o Simepar, devem ficar perto dos 19º C.

Sobre a chuva prevista para Curitiba, o Simepar aponta que o acumulado das precipitações para o dia pode se aproximar dos 20 mm.

Ainda sobre a instabilidade, o Simepar explica que há risco de chuva mais intensa nas áreas entre o Litoral e região metropolitana de Curitiba. Na região das praias paranaenses, por exemplo, o acumulado das precipitações pode chegar aos 40 mm nesta terça.

