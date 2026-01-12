Dupla é presa em flagrante por pichar imóvel particular em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu dois homens em flagrante por pichação na tarde de domingo (11/1), nas proximidades da Avenida Visconde de Guarapuava, no Alto da XV. A ação ocorreu após denúncia recebida pela Central de Operações da Guarda Municipal (COP-GM).

Ao chegarem ao local indicado, os agentes flagraram os suspeitos pichando o muro de um imóvel particular. Durante a abordagem, foram apreendidos materiais utilizados na ação, incluindo latas de tinta spray, corante, adesivos, pincéis e um rolo com tinta verde. Os homens apresentavam marcas de tinta nas mãos compatíveis com as cores usadas no muro.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para os procedimentos legais cabíveis. Além das possíveis consequências penais, a lei municipal nº 1.928/24 prevê multa de R$ 6.024,07 para pichação em patrimônio particular e R$ 12.048,14 quando o crime é contra patrimônio público, com valores dobrados em caso de reincidência.

Cidadãos podem denunciar casos de pichação pelo telefone de emergência 153, que funciona 24 horas por dia. Registros fotográficos de locais, veículos e pessoas suspeitas podem auxiliar na identificação dos responsáveis.