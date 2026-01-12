Guarda Municipal e PM lançam operação para reforçar segurança no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba e a Polícia Militar lançaram nesta segunda-feira (12/1) a Operação Integrada Centro Seguro 2026, na Praça Tiradentes. A ação visa intensificar o patrulhamento e as abordagens no Centro da capital, com equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE), grupos de Operações com Cães e Tático de Motos da Guarda Municipal, além de viaturas da Regional Matriz.

A operação é permanente e integrada às forças estaduais de segurança, com o objetivo de combater crimes como furtos, roubos, homicídios e tráfico de drogas. Mais de 100 agentes da Guarda Municipal reforçarão a segurança em pontos estratégicos como as praças Rui Barbosa, Osório, Tiradentes e Oswaldo Cruz, Terminal Guadalupe, Largo da Ordem, Passeio Público, Rua XV de Novembro, além do entorno da Rodoferroviária e do Mercado Municipal.

A iniciativa faz parte do Plano de Redesenvolvimento da Região Central, que desde o ano passado conta com cerca de 390 agentes de segurança e 120 viaturas. O plano também inclui ações de acolhimento social para pessoas em situação de rua.

Moradores e trabalhadores da região expressaram aprovação ao reforço na segurança. O pedreiro Laudemir Martins França, do bairro Pilarzinho, comentou: “É importante sempre ter mais policiais e reforçar a segurança para quem circula pelo Centro da cidade”. Já o porteiro Roberto Freire, que usa bicicleta diariamente na área central, afirmou: “Quanto mais segurança melhor. Eu fico tranquilo sabendo que o policiamento foi reforçado”.

Dados da operação em 2025 mostram que foram realizadas 500 abordagens e atendidas 4.302 ocorrências, resultando na prisão de 190 pessoas durante as 11 fases da Centro Seguro.