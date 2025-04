Grupo que produz malas da Ika vai abrir nova fábrica na Grande Curitiba

O município de Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), receberá no segundo semestre deste ano uma fábrica de malas do grupo K1 Marketing & Investment. Conforme anunciado pela empresa, o empreendimento vai gerar 65 novos empregos diretos e mais de 200 indiretos no município, que tem hoje pouco mais de 10 mil habitantes.

A nova fábrica na RMC vai produzir malas da marca Ika, pertencente à K1 Marketing & Investment desde 2004. A Ika surgiu em Curitiba e fez sucesso especialmente nas décadas de 1970 a 1990. No entanto, após complicações nos negócios, foi vendida para a K1.

A escolha do endereço na nova fábrica ocorreu com auxílio da plataforma Paraná Negócios, que mostra o município ideal para receber investimentos em unidades fabris. A ferramenta foi desenvolvida pela Celepar, em parceria com a startup City Match, a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e a Invest Paraná – agência de promoção de investimentos do Governo do Estado.

Lançada em 2023, a plataforma disponibiliza dados dos municípios paranaenses, como capacidade logística, terrenos disponíveis, incentivos fiscais, mão de obra especializada, fornecedores e consumidores em potencial.

Invest Paraná

A Invest Paraná teve um papel fundamental na articulação entre o estado, o município e a iniciativa privada para a concretização da nova unidade credenciada da marca Ika. Segundo o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, a colaboração entre os entes públicos e privados garante um ambiente seguro para novos investimentos.

Gerente de marketing da K1, Franciele Zuffo, explica que a escolha do município não se limitou à identificação de um terreno compatível com as necessidades de produção. “A logística foi o ponto principal para a tomada de decisão”, destaca.

Município da RMC criou lei para receber fábrica de malas

A Prefeitura de Agudos do Sul sancionou a Lei nº 1.245/2024, que instituiu o Programa CIA – Complexo Industrial de Agudos do Sul, criando uma base legal específica para concessão de incentivos para instalação de empreendimentos no município.

Foi disponibilizado para a empresa um barracão provisório, escolhido por meio de chamamento público, com custos de aluguel viabilizados pelo município. O investimento municipal também prevê R$ 1,5 milhão em infraestrutura, incluindo pavimentação, acesso, energia e saneamento. As medidas fazem parte do esforço da administração local para garantir condições adequadas à instalação do novo empreendimento.