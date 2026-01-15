Grupo é preso por roubo de canetas emagrecedoras em farmácia de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro pessoas suspeitas de roubar uma farmácia no bairro Água Verde, em Curitiba, foram presas na quarta-feira (14/01). O estabelecimento, localizado na Rua Espírito Santo, foi alvo de criminosos que levaram diversos itens, incluindo canetas emagrecedoras.

Após o crime, uma equipe ROTAM do 12º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e, durante o deslocamento até o local, visualizou uma mulher com características compatíveis com uma das autoras do roubo. Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a suspeita.

Na sequência, outros três integrantes do grupo também foram abordados pelos policiais. Com os suspeitos foi localizada uma sacola contendo diversos produtos subtraídos do estabelecimento, entre eles quatro canetas emagrecedoras, que possuem alto valor comercial.

Além dos produtos recuperados, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado para intimidar funcionários e clientes durante a ação criminosa.

Os quatro suspeitos foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada na delegacia responsável pela região.