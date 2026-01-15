Homem agride, xinga e persegue vítima até a delegacia na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caso chocante de violência doméstica mobilizou as autoridades em Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba. Na última quarta-feira (14/01), um homem de 47 anos foi preso em flagrante após perseguir sua vítima até a delegacia local.

O episódio de terror começou durante a madrugada, quando o suspeito, visivelmente sob efeito de drogas, invadiu a residência da mulher. Em um ataque de fúria, ele não só proferiu ameaças, como também partiu para a agressão física, arremessando um celular contra a vítima e causando lesões.

Desesperada, a mulher buscou refúgio na casa de amigos. No entanto, sua tentativa de escapar foi frustrada pelo agressor, que continuou a perseguição. O homem não se intimidou nem mesmo quando a vítima decidiu registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher, na manhã seguinte.

Em um ato de ousadia, o suspeito seguiu a mulher até a unidade policial. Lá, ainda sob influência de entorpecentes, acabou detido pelos agentes presentes.

O delegado Eduardo Kruger Costa, responsável pelo caso, afirmou que as investigações estão em andamento. “Estamos tomando todas as providências legais necessárias para garantir a segurança da vítima”, declarou.

Enquanto isso, o agressor foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará os desdobramentos do processo judicial.

Denuncie!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) aproveita para reforçar a importância das denúncias em casos de violência contra mulheres. Cidadãos podem fazer denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de flagrante, a recomendação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.