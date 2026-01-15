Funcionário é preso suspeito de desviar R$ 2 milhões de empresa na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 36 anos que trabalhava no setor financeiro de uma empresa de logística em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na quarta-feira (14/01). Ele é suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões da empresa.

A investigação revelou que o funcionário teria se aproveitado da posição no setor financeiro para transferir, via Pix, o montante para uma conta empresarial registrada em seu nome.

A denúncia partiu da própria direção da empresa, que começou a desconfiar do desvio de dinheiro e acionou as autoridades. Após verificação nas transações financeiras e confirmação dos indícios de irregularidades, a polícia apreendeu o computador utilizado pelo prestador de serviços e conduziu o suspeito à delegacia.

“O homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Ainda, uma auditoria interna está em andamento e o valor do desvio pode ser atualizado. As investigações continuam”, afirma o delegado da PCPR Igor Moura.

O suspeito já foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Denúncias para a Polícia Civil

A população pode contribuir com informações sobre este e outros casos em andamento. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Em caso de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.