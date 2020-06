Um grupo formado por 200 pequenos comércios do setor de gastronomia, entretenimento, bares, salões de beleza e lojas está pedindo para que a prefeitura de Curitiba decrete lockdown (fechamento total) na cidade. O motivo alegado tem relação com o aumento no número de infectados pelo novo coronavírus e a alta ocupação das UTIs públicas na cidade. O movimento Fechados Pela Vida queria chegar a 7500 assinaturas em um abaixo-assinado que será entregue para as autoridades do município. Porém, até a publicação desta reportagem, o número já tinha sido superado, chegando a 11,6 mil assinaturas.

A ideia dos organizadores do movimento é sensibilizar os curitibanos de que o momento pede o fechamento de todos os setores, em prol da vida. Nem mesmo o protocolo adotado na cidade que passou a operar desde a última segunda-feira (15) com a bandeira laranja minimizou a intenção do grupo. Ieda Godoy, proprietária do Mafalda Café e Bistrô, no Centro de Curitiba, relata que apesar de estar tendo prejuízos com a porta fechada ao público, o momento não é de pensar somente no lado financeiro, e sim, na prioridade de salvar pessoas.

“O movimento surgiu oficialmente no dia 17 de abril. Trabalhamos em prol do controle da pandemia, pela vida. E tudo que buscamos até agora é a conscientização dos governos, assim como apoio econômico, para que nossas empresas não fechem. A sociedade em geral está ao nosso lado”, disse a comerciante.

Outros pedidos

Além de pedir o lockdown em Curitiba – que inclusive chegou a ser tratado pela secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak e também pelo secretário de saúde do Paraná Beto Preto -, o movimento Fechados Pela Vida reforça que é preciso fortalecer outros pontos importantes para a manutenção do comércio pós pandemia. Controle do transporte público, transparência de dados sobre leitos, plano econômico para sobrevivência de empresas, principalmente pequenas ou médias, profissionais autônomos e desempregados, facilitação de linhas de crédito, redução ou subsídio de tributos municipais e estaduais, auxílio para os setores de entretenimento e cultura e campanhas educativas para conscientização e educação da população em cada estágio do enfrentamento da pandemia.

Como assinar?

