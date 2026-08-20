Greve dos bancários fecha agências em cinco bairros de Curitiba nesta quinta

Em decorrência da greve nacional dos bancários, agências de pelo menos cinco bairros de Curitiba estão fechadas nesta quinta-feira (20). A paralisação afeta unidades no Centro e nos bairros Portão, Pinheirinho, Mercês, Centro Cívico e Batel, segundo informações do Sindicato dos Bancários de Curitiba.

Além da capital, também há registros de agências fechadas em Maringá, Cascavel e Paranavaí. A paralisação atinge unidades do Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e outros bancos privados.

A previsão é de que a greve ocorra somente nesta quinta-feira (20), com a retomada dos serviços na sexta-feira (21). Uma nova rodada de negociação nacional está prevista para segunda-feira (24), quando devem ser discutidas as reivindicações da categoria.

O que reivindicam os bancários?

A paralisação ocorre após oito rodadas de negociações. O movimento foi deflagrado pelos sindicatos em reação à proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancários (Fenaban), que previa o congelamento do piso de ingresso e a divisão do reajuste salarial em três faixas.

A categoria segue sem uma proposta econômica considerada satisfatória, que contemple a reposição da inflação e aumento real. Segundo a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Paraná (Feeb-PR), a pauta também inclui a valorização do piso salarial, avanços na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e melhorias nas cláusulas relacionadas à saúde, às condições de trabalho e aos direitos sociais previstos na Convenção Coletiva.

Prazos de pagamentos mudam com a greve?

Não. Mesmo com o fechamento de agências, os prazos de vencimento de contas e boletos não são alterados automaticamente por causa da greve. A obrigação de pagar as contas nas datas previstas permanece, já que os bancos mantêm alternativas digitais e outros canais de atendimento em funcionamento.

Por isso, quem tiver uma conta ou boleto com vencimento durante a paralisação deve procurar os canais disponíveis para realizar o pagamento dentro do prazo. Caso o pagamento não seja feito na data prevista, podem ser cobrados juros e multa por atraso, além do risco de inadimplência.