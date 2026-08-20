Movimento

Greve dos bancários fecha agências em cinco bairros de Curitiba nesta quinta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/08/26 14h38
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Fotografia mostra a fachada de uma agência do Banco do Brasil, em um prédio com grandes painéis de vidro e paredes de concreto. À direita, há uma placa amarela com o logotipo azul do Banco do Brasil e parte do nome da instituição. Na entrada, um painel vertical amarelo traz a palavra “Autoatendimento”. Através dos vidros, é possível ver a área interna da agência, com caixas de autoatendimento, iluminação e plantas. A calçada é revestida com blocos de concreto e possui uma faixa tátil vermelha próxima ao meio-fio.
Greve também também afeta unidades em Maringá, Cascavel e Paranavaí. Foto: Arquivo/Antônio More/Gazeta do Povo.

Em decorrência da greve nacional dos bancários, agências de pelo menos cinco bairros de Curitiba estão fechadas nesta quinta-feira (20). A paralisação afeta unidades no Centro e nos bairros Portão, Pinheirinho, Mercês, Centro Cívico e Batel, segundo informações do Sindicato dos Bancários de Curitiba.

Além da capital, também há registros de agências fechadas em Maringá, Cascavel e Paranavaí. A paralisação atinge unidades do Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e outros bancos privados.

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A previsão é de que a greve ocorra somente nesta quinta-feira (20), com a retomada dos serviços na sexta-feira (21). Uma nova rodada de negociação nacional está prevista para segunda-feira (24), quando devem ser discutidas as reivindicações da categoria.

O que reivindicam os bancários?

A paralisação ocorre após oito rodadas de negociações. O movimento foi deflagrado pelos sindicatos em reação à proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancários (Fenaban), que previa o congelamento do piso de ingresso e a divisão do reajuste salarial em três faixas.

A categoria segue sem uma proposta econômica considerada satisfatória, que contemple a reposição da inflação e aumento real. Segundo a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Paraná (Feeb-PR), a pauta também inclui a valorização do piso salarial, avanços na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e melhorias nas cláusulas relacionadas à saúde, às condições de trabalho e aos direitos sociais previstos na Convenção Coletiva.

Prazos de pagamentos mudam com a greve?

Não. Mesmo com o fechamento de agências, os prazos de vencimento de contas e boletos não são alterados automaticamente por causa da greve. A obrigação de pagar as contas nas datas previstas permanece, já que os bancos mantêm alternativas digitais e outros canais de atendimento em funcionamento.

Por isso, quem tiver uma conta ou boleto com vencimento durante a paralisação deve procurar os canais disponíveis para realizar o pagamento dentro do prazo. Caso o pagamento não seja feito na data prevista, podem ser cobrados juros e multa por atraso, além do risco de inadimplência.

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