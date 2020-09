Internados com covid-19

Internados com covid-19 desde o último domingo (27), o prefeito de Curitiba e candidato à reeleição pelo DEM, Rafael Greca, e sua esposa, Margarita Sansone passaram por exames laboratoriais que apontaram melhora no estado de saúde de ambos, como informa o novo boletim médico divulgado pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, na tarde desta terça-feira (29). Apesar da melhora, Margarita segue respirando com auxílio de oxigênio, mas não está entubada.

Segundo o boletim desta terça-feira, que é assinado pelo médico infectologista Clovis Arns da Cunha, Greca está sem febre, respirando ar ambiente e tem exames laboratoriais com resultados satisfatórios.

Já a primeira-dama, também não apresenta febre e respira “confortavelmente com oxigênio nasal”. O casal foi hospitalizado no fim de semana para tratar uma pneumonia provocada pela infecção pelo novo coronavírus.

Leia na íntegra o boletim médico

“O Hospital Nossa Senhora das Graças, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informa que o Prefeito Rafael Greca de Macedo e sua esposa Sra. Margarita Sansone, internados desde o dia 27/09, por pneumonia causada pela covid-19, apresentam na data de hoje, o seguinte quadro clínico:

O Prefeito Rafael Greca de Macedo se mantém sem febre, respirando confortavelmente em ar ambiente, com exames laboratoriais satisfatórios.

A Sra. Margarita Pericás Sansone também está sem febre, respirando confortavelmente com oxigênio nasal. Os resultados dos exames laboratoriais de hoje mostram aumento dos linfócitos, que são as células de defesa contra a covid-19, e redução das provas de atividade infamatória. Tais melhoras laboratoriais significam resposta positva e favorável às medidas terapêuticas instituídas.

Ambos permanecem com internação no quarto.

Dr. Clovis Arns da Cunha

Médico Infectologista

Equipe de Infectologia| Hospital Nossa Senhora das Graças”