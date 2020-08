O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), disse nesta terça-feira (4) que a curva de evolução da covid-19 na cidade entrou em nível de estabilidade e que até o fim desta semana será possível saber se começará uma tendência de queda. A explicação foi dada em uma entrevista ao Jornal GloboNews Edição das 10h.

LEIA AINDA – “Aulas só voltam se tiver segurança”, diz deputado líder do governo Ratinho Jr

“Achamos que o pico foi no dia 19 de julho”, disse o prefeito, que afirmou ter conversado na segunda-feira (3) com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arns da Cunha. Embora não tenha havido recorde de mortes ou de novos casos de Covid-19 na capital paranaense no dia 19, a data marca o início de um movimento de redução no total de óbitos por semana epidemiológica.

Questionado sobre a ampliação no horário de funcionamento de lojas e shoppings da cidade, iniciada nesta terça-feira (4), Greca disse que a medida reduz a concentração no interior dos estabelecimentos e também do transporte coletivo. O Decreto 990 passou a permitir que shoppings centers da capital funcionem até as 22 horas, e o comércio de rua, até as 20 horas.

LEIA TAMBÉM – Cidades da RMC prorrogam decreto e afrouxam regras pro Dia dos Pais

Ele disse ainda lamentar as quase 600 mortes já contabilizadas em decorrência do novo coronavírus na cidade. “Mas a nenhum deles faltou nada, e a nenhum dos nossos doentes falta nada”, afirmou. “Os três hospitais que abri nos dão o conforto de termos 50 leitos de UTI e perto de 115 leitos clínicos livres.”

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira (3), Curitiba soma 20.950 pessoas já infectadas pelo Sars-CoV-2 e 598 óbitos decorrentes da contaminação pelo vírus. O número de pacientes recuperados é de 14.835, segundo a última atualização.