Curitiba segue em um período crítico da pandemia de novo coronavírus, ainda com muitos casos e mortes confirmados diariamente. Nesta segunda-feira (3), mais 19 falecimentos e 587 novos resultados positivos da doença foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com os novos registros, a capital paranaense chegou a 20.950 infectados e ao total de 598 mortes por covid-19, acumulados deste o mês de março.

“Nós continuamos no pico da doença, nós só não estamos dobrando a cada dia o número de casos e de óbitos. Mas nós continuamos no nível muito alto, com 500 a 600 casos novos por dia, 15 a 20 óbitos. Isso é muita responsabilidade mesmo, (peço) para que todos tomem as medidas de precaução para evitar uma contaminação de todos os seus contatos”, apontou a médica infectologista da SMS, Marion Burger, durante a transmissão do boletim diário.

Dos moradores de Curitiba contaminados com o coronavírus, 5.517 estão na fase ativa da covid-19, sendo potenciais transmissores do vírus Sars-CoV-2. Mas a boa notícia é que a maior parte dos infectados ao longo da pandemia já superou a doença. Hoje, o número de recuperados é de 14.835 em Curitiba. Outros 639 pacientes que tiveram sintomas suspeitos, são acompanhados pelas autoridades de saúde locais e aguardam o resultado dos exames de covid-19.

Vítimas da covid-19

Entre as pessoas que perderam a vida para a covid-19, estão mais 10 mulheres e nove homens, que residiam em Curitiba e que tinham entre 52 e 94 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas estas pessoas apresentavam fatores de risco para complicações pela doença e estavam internadas em hospitais públicos e particulares da capital.

Ainda conforme a SMS, 14 das novas vítimas faleceram entre o último domingo (2) e esta segunda-feira (3) e os outros cinco óbitos, que ainda eram investigados, aconteceram entre os dias 16 de julho e 1º de agosto.

Em UTIs e enfermarias

Já diagnosticados com covid-19, 597 pacientes seguem internados em hospitais das redes pública e privada de Curitiba. Entre eles, 256 estão em estado mais grave, hospitalizados em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação é de 88% nos 345 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Estes leitos recebem pessoas infectadas com o coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). De acordo com a prefeitura, há 42 leitos de UTI livres atualmente em Curitiba.

