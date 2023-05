O prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD) anunciou nesta terça-feira (23) apoio ao seu vice, Eduardo Pimentel, na eleição para a prefeitura da capital em 2024. Greca revelou apoio durante evento realizado no Clube da Urca. “Com a presença das mulheres para darmos luz e vez ao novo prefeito de Curitiba que eu peço a Deus que seja, pela vontade do povo, o Eduardo Pimentel”, disse Greca.

LEIA TAMBÉM:

>> Com carro dos “Flintstones”, vendedor de frutas impulsiona vendas na RMC

>> Mega calçadão vai cortar toda a orla de Matinhos após obra de revitalização; veja o vídeo!

Eduardo Pimentel, além de vice-prefeito de Curitiba, também é secretário das Cidades do governo de Ratinho Junior. É um movimento natural e vem depois que o governador declarou predileção pelo nome de Pimentel. A candidatura do vice-prefeito é vista como uma continuação do trabalho que Greca vem realizando em Curitiba.

“Eu prometi deixar a cidade mais bonita, mais bela, mais humana e mais justa do que eu recebi do meu antecessor. A casa está arrumada, as fianças estão saneadas, nós temos capacidade de endividamento”, completou o prefeito citando as condições da administração municipal.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!