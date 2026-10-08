Grave engavetamento com caminhão de laranjas fecha a BR-376 em Tijucas do Sul

Um engavetamento provocado pelo tombamento de um caminhão de laranjas causa forte retenção e bloqueio total na BR-376, na altura de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã e afeta quem segue na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela PRF, o motorista do caminhão carregado com frutas perdeu o controle da direção na descida da Serra do Mar. Na sequência, o veículo tombou e acabou atingindo outros seis veículos que trafegavam pelo trecho: três carros de passeio, uma van e mais dois caminhões.

Apesar da gravidade do impacto e do número de veículos envolvidos na colisão múltipla, apenas o motorista do caminhão de laranjas se feriu. Ele sofreu lesões nas pernas e precisou ser socorrido pelo helicóptero da PRF, sendo encaminhado de avião para atendimento hospitalar de urgência. Os ocupantes dos demais automóveis e caminhões não se feriram.

Por conta do resgate aéreo, da presença das equipes de emergência e do espalhamento da carga e dos veículos na pista, a rodovia permanece completamente interditada no sentido Sul. O trecho registra filas e lentidão.

As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pela perícia da PRF. A Tribuna do Paraná está em contato com a concessionária Arteris Litoral Sul para atualizar a extensão do congestionamento e a previsão de liberação do tráfego.