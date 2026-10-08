Uma tarde para reunir as famílias e despertar nas crianças o encanto pela leitura e por novas descobertas.

O Dia das Crianças vai ganhar um momento especial de histórias e imaginação em Colombo. Neste 12 de outubro, a Metrocard realiza uma ação voltada aos pequenos e suas famílias, com contação de histórias e muita criatividade.

Das 13h às 16h, a Contação de Histórias Metrokids acontece na Rua Aleixo Schluga, 492, no bairro Mauá, em Colombo. A proposta é simples: reunir a criançada para ouvir boas histórias e aproveitar um momento diferente em família.

E o cenário não poderia combinar mais com a Metrocard: a contação acontece em um ônibus, que por algumas horas abre espaço para personagens, aventuras e muita imaginação.

As histórias também trazem, de forma leve e divertida, temas que fazem parte do cotidiano das crianças, como o cuidado com o meio ambiente e o transporte coletivo.

A iniciativa busca aproximar a Metrocard da comunidade e proporcionar um momento de leitura, diversão e imaginação para os pequenos.

Anote onde e quando:

Rua Aleixo Schluga, 492 – Mauá, Colombo

12 de outubro

Das 13h às 16h



Neste Dia das Crianças, a Metrocard convida você e os pequenos para uma tarde de histórias, imaginação e bons momentos.

Para saber mais sobre as novidades e soluções da Metrocard, acesse e siga a página: https://www.instagram.com/cartao.metrocard/