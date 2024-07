Grave acidente na BR-277! Mulher morre em capotamento na Região de Curitiba

O capotamento de um carro na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), causou a morte de uma mulher durante a madrugada deste sábado (27).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 67, por volta das 3 horas, na pista sentido Curitiba.

Após o capotamento, a passageira do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Universitário Cajuru. O condutor também fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

A PRF não detalhou como o capotamento na BR-277 aconteceu.

