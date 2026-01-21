Grave acidente com incêndio de caminhão trava trecho da BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio em veículo de carga bloqueou completamente a BR-376 no sentido Santa Catarina na manhã desta quarta-feira (21/01). O acidente ocorreu no km 668 da rodovia, deixando motoristas parados em um congestionamento que já alcançava pelo menos 6 quilômetros, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apesar da gravidade do incêndio, que consumiu boa parte do caminhão, não foram registradas vítimas. Houve saque da carga transportada, que supostamente seria de cerveja.

As pistas permaneciam interditadas até o fechamento desta reportagem, ainda sem previsão de liberação. A orientação é que motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas para seguir para Santa Catarina, como a BR-277 e o Ferry Boat.

Saque de carga

O caso levanta preocupações sobre a segurança nas estradas e também sobre o comportamento de pessoas que, ao invés de prestarem socorro, aproveitam situações de emergência para saquear cargas.

