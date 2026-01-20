Atropelamento na BR-376 deixa pedestre gravemente ferida e mobiliza helicóptero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher foi atropelada na tarde desta terça-feira (20/01) no km 624 da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu na pista sentido Santa Catarina e deixou a vítima em estado grave.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da unidade operacional de Tijucas do Sul foram mobilizadas para o local. O socorro aéreo também foi acionado, com helicóptero da Divisão de Operações Aéreas (DOA) prestando atendimento emergencial.

A PRF não deu detalhes de como aconteceu o atropelamento nem a identidade da vítima. O atropelamento da pedestre provocou lentidão no trânsito na BR-376.