Ciclista morre após acidente grave na BR-116, na Grande Curitiba

Um atropelamento grave terminou com a morte de um homem na faixa dos 60 anos na BR-116, na altura do km 143, entre Mandirituba e Quitandinha, região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (20/01). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava de bicicleta quanto foi atropelada por um carro modelo Ônix.

De acordo com a PRF, o ciclista cruzou a rodovia para acessar o lote lindeiro e não chegou a observar com atenção se havia outros veículos na pista. A condutora do Ônix freou – de acordo com marcas de frenagem no local, mas não conseguiu evitar a colisão.

O ciclista faleceu no local do acidente.