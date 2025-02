Grande Curitiba tem mutirão de emissão do cartão de transporte metropolitano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A população de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terá a oportunidade de emitir o cartão Metrocard sem precisar se deslocar para outros municípios da RMC.

Nesta terça-feira (18), a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) promoverá um mutirão para a confecção do cartão do transporte coletivo metropolitano.

Onde será o mutirão

O atendimento ocorrerá no Teatro Municipal de Mandirituba, na Rua da Liberdade, 353, das 9h às 16h. Os interessados deverão comparecer ao local portando RG, CPF, comprovante de residência e o valor de uma passagem (R$ 6,50) para a primeira recarga.

Mutirões itinerantes

A iniciativa faz parte de uma estratégia da Amep e da Metrocard para facilitar o acesso ao serviço, reduzindo a necessidade de deslocamento até Fazenda Rio Grande, onde anteriormente era o único ponto de emissão da Metrocard na região.

Segundo os organizadores, com os mutirões itinerantes, mais usuários do transporte metropolitano podem garantir seu cartão de forma rápida e prática.