Sucos de frutas naturais e leite mais baratos em Curitiba! Veja ofertas e onde comprar

Sucos de frutas naturais e leite entram em oferta em Curitiba! Os preços reduzidos fazem parte da Semana da Economia dos Armazéns da Família, que acontece de terça-feira (18) a sábado (22).

Nesta semana, o preço do leite longa vida integral Tirol será de R$ 3,59. E os sucos naturais também ficam mais em conta: o suco misto de Laranja/Maçã Natural One (2 litros) sairá por R$ 15,99 e o suco misto de Uva/Maçã Summer Vibes (2 litros), por R$ 17,55.

Outra oferta mantida nesta semana é o frango congelado Copacol (1 kg), que continua R$ 9,89. Os preços valem para as 34 unidades dos armazéns espalhadas pela cidade.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, ressalta o impacto positivo da iniciativa. “Essa ação reafirma nosso compromisso em garantir alimentos de qualidade com preços reduzidos, permitindo que os curitibanos tenham uma alimentação mais acessível e equilibrada sem comprometer o orçamento doméstico”, destaca.

Para refrescar: leite com polpa de frutas

Uma alternativa nutritiva e refrescante para os dias quentes é misturar leite com polpas de frutas, disponíveis nos Armazéns da Família. As polpas de frutas congeladas são provenientes da Agricultura Familiar, que reúne pequenos produtores rurais responsáveis pelo cultivo de alimentos sem o uso intensivo de agrotóxicos e com práticas sustentáveis.

Além de refrescante, essa combinação aumenta a ingestão de proteínas e favorece a saciedade, sendo uma ótima opção para todas as idades.

353 mil famílias em Curitiba

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 34 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza a preços mais baratos que no varejo comum.

São 353 mil famílias da capital, com renda até cinco salários, mínimos cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Atendimento

O atendimento nos 34 Armazéns da Família de Curitiba é feito de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.