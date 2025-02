Shopping de Curitiba transforma sobras da praça de alimentação em adubo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Curitiba, por onde diariamente circulam milhares de pessoas, enviou cerca de 65% dos resíduos para reciclagem ou compostagem orgânica nos últimos meses. Em 2024, mais de 260 mil quilos dos resíduos gerados no shopping tiveram a destinação correta. Entre os materiais estão: papel, papelão, plástico, isopor, copo descartável, PET, latas de alumínio, vidro, óleo, lâmpadas, eletrônicos, pilhas, baterias e orgânicos.

Em 2023, a taxa de reciclagem ficou em 17%, em média. “Já tivemos um grande avanço e a intenção é seguir aumentando ano a ano esse percentual e futuramente atingir a nossa meta de aterro zero”, detalha Luciano Koiti Abe, superintendente do Shopping Curitiba.

O Shopping Curitiba montou uma estrutura dedicada a esse objetivo. Na Praça de Alimentação, por exemplo, há uma Central de Resíduos, onde os clientes deixam os seus pratos e bandejas e uma equipe interna faz a devida triagem dos materiais orgânicos e os encaminham para a uma empresa especializada no assunto, a Composta Mais. Parte desses resíduos retornam ao empreendimento, como adubo, que é utilizado na jardinagem e em uma horta instalada no terraço do shopping, para uso dos funcionários.

Shopping Curitiba montou uma estrutura para destinação de resíduos. Foto: Divulgação/Shopping Curitiba

Periodicamente acontecem treinamentos com a equipe responsável pela segregação dos resíduos. Além disso, são realizadas ações de incentivo e conscientização com os lojistas e funcionários do shopping.

O Shopping Curitiba inaugurou também o Espaço Eco, onde os clientes podem descartar pilhas, itens de alumínio, papelão, vidro e plástico. O shopping direciona os objetos coletados para uma empresa especializada na gestão de resíduos recicláveis.

