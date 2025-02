Fim de semana de shows no Litoral: Rick e Renner, Titãs e George Henrique e Rodrigo

Neste fim de semana, Pontal do Paraná e Matinhos serão palco de apresentações que devem reunir grande público. O sertanejo domina a sexta-feira (21), com George Henrique e Rodrigo se apresentando em ambas as cidades. No sábado (22), os estilos se dividem: enquanto Pontal do Paraná recebe o sertanejo de Rick e Renner, Matinhos será palco de uma apresentação inédita dos Titãs, trazendo o rock de volta ao festival.

Confira a programação completa:

Matinhos:

21/02 – Fernando e Sorocaba

22/02 – Titãs

Pontal do Paraná:

21/02 – George Henrique e Rodrigo

22/02 – Rick e Renner

Com uma programação diversificada, o festival do Verão Maior Paraná atende a diferentes gostos musicais, garantindo a satisfação do público local e dos visitantes.