Ave símbolo do Paraná, gralha-azul ganha novo lar no Passeio Público

O Passeio Público, no Centro de Curitiba, ganhou uma nova moradora: uma gralha-azul, ave símbolo do Paraná, chegou para fazer parte do novo programa de reprodução da espécie. Chamada de Tônia, a ave passará por um período de adaptação no novo recinto.

Antes de ser levada para o Passeio Público, a gralha-azul passou por instituições autorizadas pelo Instituto Água e Terra (IAT) e também pelo Zoo Casa das Araras, em Iguaraçu.

Tônia foi resgatada ainda filhote, em uma escola de Paranaguá. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a ave tinha uma lesão permanente em uma das asas e, por isso, estava impossibilitada de voltar à natureza.

No Passeio Público, Tônia conviverá com o macho Pinhão, que já vive no local. A aproximação entre os dois faz parte da estratégia para fortalecer as ações de conservação da espécie.

“Já tínhamos um macho da espécie sob nossos cuidados e, quando surgiu a possibilidade da transferência dessa fêmea, entendemos que era uma oportunidade importante para formar um casal. Essa parceria com o Zoo Casa das Araras amplia as possibilidades de reprodução da gralha-azul e fortalece o papel das instituições zoológicas na conservação da biodiversidade”, afirma o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Edson Evaristo.

Características da gralha-azul

A gralha-azul possui cerca de 39 centímetros de comprimento e plumagem azul intensa. Alimenta-se principalmente de frutos, sementes, pinhões, insetos e pequenos vertebrados. Pelo hábito de esconder pinhões para consumi-los posteriormente, a ave é conhecida como “semeadora da floresta”.