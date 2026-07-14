Projeto de lei proíbe publicidade de bets em locais públicos e eventos com patrocínio do governo

Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) quer proibir publicidade de plataformas de apostas virtuais, as chamadas bets, em locais públicos do Estado e em eventos financiados, apoiados ou patrocinados pelo governo estadual.

De autoria da deputada Ana Júlia Ribeiro (PT), a proposta protocolada e lida em plenário nesta segunda-feira (13) visa impedir que o poder público contribua para aumentar a exposição de um tipo de atividade que tem atingido o orçamento de famílias. Estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) e da FIA Business School deste ano informa que as plataformas de apostas online se transformaram na principal causa de endividamento no país. Segundo o levantamento as bets respondem por um peso na dívida do brasileiro acima dos juros e do crédito.

A proposta segue para análise das comissões permanentes da Assembleia Legislativa antes de ser avaliado pelos deputados em votação.

Espaços públicos e eventos

O texto proíbe a divulgação das plataformas de apostas, de forma direta ou indireta, em prédios públicos, rodovias estaduais, em veículos oficiais e aos demais espaços que são do Estado, mesmo em locais cuja exploração publicitária tenha sido concedida à iniciativa privada. Impede também a publicidade em eventos esportivos, culturais, recreativos e qualquer outra atividade que recebam financiamento, apoio ou patrocínio do governo do Estado. Marcas, logotipos, aplicativos, sites, promoções, bônus, slogans, mascotes e qualquer tipo de elemento que remeter às empresas do setor também são vedadas pelo projeto de lei.

O projeto de lei estabelece ainda que contratos, concessões, permissões, autorizações e qualquer outra ação publicitária firmados pela administração pública respeitem a nova regra. A punição pelo não cumprimento da lei, define a norma, envolve de advertência e retirada imediata da publicidade a multa e cassação da autorização de publicidade ou patrocínio.

“O Estado não pode utilizar seus próprios espaços e recursos para incentivar uma atividade que compromete a renda de milhares de pessoas e alimenta o vício em jogos”, diz Ana Júlia. Segundo o texto, o Estado tem competência constitucional para estabelecer leis que atuem para proteger a saúde e crianças e adolescentes, e defender o consumidor, além de poder para definir critérios para o uso de bens e espaços públicos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) já oferece teleatendimento em saúde mental para pessoas que enfrentam problemas com apostas e jogos de azar. Gratuito e voltado a maiores de 18 anos, o acesso é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital.

Se a lei for aprovada, os responsáveis terão até 30 dias para remover publicidades que já estão sendo veiculadas.

Novas regras

Em portaria publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (10), o governo federal estabeleceu novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, toda peça terá de exibir alertas sobre a possibilidade real da perda de dinheiro com apostas, informar que não são investimento e que podem causar dependência.

A norma proíbe também o uso do conhecimento de comentaristas, especialistas ou influenciadores como maneira de induzir a realização de apostas, assim como a veiculação de estratégias para apostadores, opiniões técnicas, prognósticos e “análises sobre eventos esportivos que, em razão de sua proximidade temporal, espacial ou contextual com conteúdo editorial e ação publicitária, sejam aptos a induzir ou influenciar a realização de apostas”.