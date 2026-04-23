Governo lança operação para reforçar policiamento no Centro de Curitiba

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) lançou nesta quarta-feira (22), em Curitiba, mais uma etapa da Operação Sinergia, iniciativa que reforça o policiamento ostensivo e amplia a presença do Estado em áreas estratégicas da Capital.

A ação integra o cronograma da Missão Paraná VI e tem como foco a intensificação de abordagens qualificadas, bloqueios táticos e fiscalizações direcionadas, com base em critérios técnicos e operacionais.

A operação mobiliza, de forma integrada, efetivos das polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além do apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. A atuação conjunta das forças de segurança fortalece a capacidade de resposta e amplia o alcance das ações, especialmente em regiões com maior fluxo urbano e incidência de ocorrências.

O emprego das equipes ocorre de maneira simultânea e planejada, sustentado por dados de inteligência e análise criminal. Esse direcionamento estratégico permite a alocação mais eficiente do efetivo e dos recursos logísticos, concentrando esforços em áreas sensíveis e elevando a efetividade das intervenções realizadas ao longo da operação.

Integração institucional garante resultados em campo, diz Governo

De acordo com o secretário da Segurança Pública do Paraná, Saulo de Tarso Sanson, a integração entre as instituições é determinante para os resultados obtidos em campo. “Esta é mais uma iniciativa que amplia a presença policial nas ruas, com medidas objetivas como abordagens, bloqueios táticos e fiscalizações direcionadas por inteligência. Esse tipo de atuação impacta diretamente na garantia do direito de ir e vir do cidadão, ao coibir práticas criminosas, ampliar a sensação de segurança e assegurar o uso legítimo dos espaços públicos”, destacou o secretário à Agência Estadual de Notícias.

O conjunto de medidas contribui para reduzir as oportunidades de prática de crimes, ao mesmo tempo em que reforça o controle territorial e amplia a capacidade de resposta das equipes em campo.