Com bloqueio ampliado, trânsito em Curitiba tem movimento intenso hoje

Motoristas que circulam por Curitiba nesta quinta-feira (23/04) devem redobrar a atenção para novas frentes de trabalho e alterações de sentido em vias de bairros residenciais e comerciais. O destaque principal segue sendo a expansão das obras de drenagem para o Novo Inter 2 no bairro Portão, que interdita trechos importantes.

Além disso, o trânsito em Curitiba tem mudanças definitivas de circulação no Bom Retiro e intervenções nas Mercês impactam o fluxo habitual, exigindo o uso de rotas alternativas sinalizadas pela SMDT.

Bloqueios e Obras

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

Data: A partir das 09h de quarta-feira (22/04), segue vigente.

A partir das 09h de quarta-feira (22/04), segue vigente. Local: Trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.

Trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras. Duração Prevista: Aproximadamente 30 dias.

Aproximadamente 30 dias. Resumo: A interdição, que antes ia até a Rua Tamoios, foi ampliada. O bloqueio é total para a implantação de nova tubulação de drenagem. O desvio é orientado pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Guilherme Pugsley.

Rua Desembargador Vieira Cavalcanti (Mercês)

Data: Iniciada em 20/04, segue vigente.

Iniciada em 20/04, segue vigente. Local: Trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva.

Trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva. Duração Prevista: Conforme cronograma de pavimentação.

Conforme cronograma de pavimentação. Resumo: Bloqueio total para obras de infraestrutura viária ligadas ao projeto Inter 2. Agentes de trânsito orientam o fluxo local. Motoristas devem evitar a região ou utilizar as paralelas indicadas no local.

Mudanças de Sentido

Rua Coronel João Guilherme Guimarães (Bom Retiro)

Data: Permanente (desde 22/04).

Permanente (desde 22/04). Local: Da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé.

Da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé. Resumo: A via passou a ter sentido único de circulação. A mudança visa organizar o fluxo e garantir maior segurança no entorno das obras de revitalização da região.

Transporte Coletivo

Linha 670 – São Jorge

Local: Desvio de itinerário no bairro Portão.

Desvio de itinerário no bairro Portão. Duração Prevista: Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino.

Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino. Resumo: No sentido Centro, os ônibus deixam de passar pelo trecho interditado e realizam o desvio pelas ruas Coronel Airton Plaisant e Tabajaras.

Linhas Diretas e Alimentadores (Portão)

Local: Terminal Portão (Plataformas externas).

Terminal Portão (Plataformas externas). Duração Prevista: Manutenção pontual.

Manutenção pontual. Resumo: Pequenas alterações de embarque podem ocorrer devido a reparos nas canaletas e calçadas do entorno do terminal, visando a acessibilidade para o projeto de modernização do transporte.