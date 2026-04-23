Com bloqueio ampliado, trânsito em Curitiba tem movimento intenso hoje

Motoristas que circulam por Curitiba nesta quinta-feira (23/04) devem redobrar a atenção para novas frentes de trabalho e alterações de sentido em vias de bairros residenciais e comerciais. O destaque principal segue sendo a expansão das obras de drenagem para o Novo Inter 2 no bairro Portão, que interdita trechos importantes.
Além disso, o trânsito em Curitiba tem mudanças definitivas de circulação no Bom Retiro e intervenções nas Mercês impactam o fluxo habitual, exigindo o uso de rotas alternativas sinalizadas pela SMDT.
Bloqueios e Obras
Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)
- Data: A partir das 09h de quarta-feira (22/04), segue vigente.
- Local: Trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.
- Duração Prevista: Aproximadamente 30 dias.
- Resumo: A interdição, que antes ia até a Rua Tamoios, foi ampliada. O bloqueio é total para a implantação de nova tubulação de drenagem. O desvio é orientado pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Guilherme Pugsley.
Rua Desembargador Vieira Cavalcanti (Mercês)
- Data: Iniciada em 20/04, segue vigente.
- Local: Trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva.
- Duração Prevista: Conforme cronograma de pavimentação.
- Resumo: Bloqueio total para obras de infraestrutura viária ligadas ao projeto Inter 2. Agentes de trânsito orientam o fluxo local. Motoristas devem evitar a região ou utilizar as paralelas indicadas no local.
Mudanças de Sentido
Rua Coronel João Guilherme Guimarães (Bom Retiro)
- Data: Permanente (desde 22/04).
- Local: Da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé.
- Resumo: A via passou a ter sentido único de circulação. A mudança visa organizar o fluxo e garantir maior segurança no entorno das obras de revitalização da região.
Transporte Coletivo
Linha 670 – São Jorge
- Local: Desvio de itinerário no bairro Portão.
- Duração Prevista: Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino.
- Resumo: No sentido Centro, os ônibus deixam de passar pelo trecho interditado e realizam o desvio pelas ruas Coronel Airton Plaisant e Tabajaras.
Linhas Diretas e Alimentadores (Portão)
- Local: Terminal Portão (Plataformas externas).
- Duração Prevista: Manutenção pontual.
- Resumo: Pequenas alterações de embarque podem ocorrer devido a reparos nas canaletas e calçadas do entorno do terminal, visando a acessibilidade para o projeto de modernização do transporte.