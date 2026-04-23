O que fazer em Curitiba hoje: O melhor do humor, Heavy Metal e Chorinho nesta quinta-feira

O cotidiano hospitalar e os desafios da sanidade mental na área da saúde ganham o palco em Curitiba nesta quinta-feira (23). O enfermeiro e humorista Diego Besou apresenta o espetáculo “Nem Que Eu Surte no Plantão”, utilizando um humor ácido para retratar as situações absurdas vividas por profissionais do setor. Curitiba ainda tem muito metal com as bandas Primal Fear, Crypta e Clash Bulldogs e o melhor do chorinho no Conservatório de MPB de Curitiba. Bora conferir:

Teatro e Comédia

Nem Que Eu Surte no Plantão (Diego Besou) : O show foca nos bastidores do ambiente hospitalar com personagens como a Enfermeira Jussara e a psiquiatra Dra. Zumira Gardena. Data e Hora : Hoje, 23 de abril, às 20h. Local : Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135, Centro). Ingressos : Disponíveis no site Disk Ingressos. Classificação : 16 anos.



: O show foca nos bastidores do ambiente hospitalar com personagens como a Enfermeira Jussara e a psiquiatra Dra. Zumira Gardena. “Comédia de Quinta” no Dhouse Curitiba é um dos destaques da programação de hoje (23/04). O evento funciona no formato de stand-up comedy, trazendo diferentes humoristas para uma noite de apresentações curtas e dinâmicas.

no é um dos destaques da programação de hoje (23/04). O evento funciona no formato de stand-up comedy, trazendo diferentes humoristas para uma noite de apresentações curtas e dinâmicas. Horário: A casa costuma abrir às 19h , com o show iniciando por volta das 21h .

A casa costuma abrir às , com o show iniciando por volta das . Local: Rua José Ferreira Pinheiro, 405 – Santo Inácio (próximo ao Parque Barigui) [5].

Rua José Ferreira Pinheiro, 405 – Santo Inácio (próximo ao Parque Barigui) [5]. Ingressos: Podem ser adquiridos antecipadamente pelo portal Disk Ingressos.

Música e Shows

Heavy Metal no Stage Garden : Noite dedicada ao gênero com as bandas Primal Fear, Crypta e Clash Bulldogs. Horário : A partir das 19h. Local : Stage Garden – ingressos aqui.

: Noite dedicada ao gênero com as bandas Primal Fear, Crypta e Clash Bulldogs. Dia Nacional do Choro : Homenagem especial com o trompetista Marcos Aurélio Almeida. Local : Conservatório de MPB de Curitiba.

: Homenagem especial com o trompetista Marcos Aurélio Almeida. Festival “É no Choro que Eu Vou” : Programação celebrando o “Choro das Araucárias” com grupos paranaenses em diversos espaços da cidade.

: Programação celebrando o “Choro das Araucárias” com grupos paranaenses em diversos espaços da cidade. Agenda Alternativa : Apresentação das bandas Angry Zeta, Little Foot e Yes Ma’am. Local : Janaino Vegan.

: Apresentação das bandas Angry Zeta, Little Foot e Yes Ma’am.

Cinema

Ciclo Agnès Varda : Exibição dos filmes “Mur Murs” (1981) e “Ulisses” (1982). Horário : 19h40. Local : Cinemateca de Curitiba.

: Exibição dos filmes “Mur Murs” (1981) e “Ulisses” (1982).

Cultura e Inovação

World Creativity Day : Último dia do Festival Mundial da Criatividade com atividades gratuitas sobre storytelling e carreiras. Locais : Ópera de Arame, UniOpet e Hard Rock Cafe

: Último dia do Festival Mundial da Criatividade com atividades gratuitas sobre storytelling e carreiras.