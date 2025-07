Golpe nos espertinhos? Estações-tubo de Curitiba terão barreira contra fura-catraca

Com prejuízos estimados em R$ 5,7 milhões apenas no primeiro semestre de 2025, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai instalar dispositivos contra fura-catracas em 62 estações-tubo da cidade. A previsão é que a instalação comece no fim de julho e seja concluída até setembro. Veja aqui um vídeo sobre como funciona o mecanismo contra os fura-catraca.

Ao todo, serão 124 barreiras de aço, duas por estação, projetadas para impedir o acesso de pessoas que tentam embarcar sem pagar passagem. Os equipamentos serão fixados nas laterais das estações-tubo, bloqueando a entrada irregular nos ônibus.

A Urbs pretende expandir a medida para outras estações em uma segunda etapa. O contrato para execução foi firmado com a empresa Ajatto Licitações e Transportes. Durante a instalação, as estações seguirão operando normalmente.

Combate aos fura-catracas

Além das novas barreiras, a Urbs também testa outro tipo de dispositivo na estação-tubo Morretes, no bairro Portão. O modelo, desenvolvido a partir da sugestão de um passageiro, é móvel e funciona por meio do acionamento das linguetas instaladas nas rampas e na plataforma. O sistema é ativado quando a rampa do ônibus encosta na estação.

Em junho, a recém-criada Patrulha do Transporte Coletivo, da Guarda Municipal, prendeu em flagrante 17 adultos e apreendeu quatro adolescentes durante uma operação contra fura-catracas no Centro da cidade. A patrulha começou a atuar em 19 de maio.

Prejuízos aos cofres públicos

Um levantamento do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), realizado em março, identificou 37.056 invasões em apenas uma semana, o que equivale a um aumento de 3% em relação à última pesquisa, feita em setembro de 2024.

A estação Carlos Gomes/André de Barros liderou o ranking, com 1.019 invasões no período. Em seguida vieram: Marumby (sentido Terminal Portão), com 866; Praça Rui Barbosa (sentido Terminal Centenário), com 697; Kennedy, com 660; e Carlos Dietzch (sentido bairro), com 631 registros.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉