Patrulha do Transporte Coletivo prende 17 adultos ‘fura-catracas’ em Curitiba

A Patrulha do Transporte Coletivo, da Guarda Municipal de Curitiba, prendeu em flagrante 17 adultos e apreendeu quatro adolescentes na quarta operação fura-catraca, realizada na tarde desta quarta-feira (04), no Centro da capital paranaense.

A operação fura-catraca busca fiscalizar e autuar os passageiros que entram nos ônibus sem pagar passagens. As abordagens se concentraram na Praça Carlos Gomes, na estação-tubo da linha Pinheirinho-Carlos Gomes, no Centro. Os detidos foram presos em flagrante pelo crime do artigo 176 do Código Penal, com pena prevista de detenção ou multa.

A operação reuniu equipes do Departamento de Inteligência (DTI) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), da Guarda Municipal da Regional Matriz, do Grupo de Operações Especiais (GOE), da fiscalização da Urbanização de Curitiba (Urbs) e da Polícia Civil, do 1° Distrito Policial da capital.

Não pagar passagem é um crime de acumulação, diz secretário

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Rafael Vianna, a operação tem uma importância significativa para toda a sociedade, já que esse crime pode inviabilizar a operação de um serviço público essencial, que é o transporte coletivo.

“Esse delito é conhecido no direito penal como um crime de acumulação, ou seja, se envolver diversas pessoas leva à desordem e ao caos social, pois causa um dano significativo a um bem coletivo, o transporte público. O objetivo da operação é evitar que esse tipo de crime aconteça, para que toda a sociedade possa usufruir de um serviço público de qualidade”, ressaltou Vianna.

O gestor da área de fiscalização da Urbs, Claudinei Moro, explica que as equipes de fiscalização do transporte coletivo monitoram e rastreiam estações-tubo e ônibus com maior incidência de invasões.