GM de Curitiba passa por treinamento para atender turistas

A Guarda Municipal de Curitiba participou nesta quarta-feira (29/04), de treinamento voltado ao atendimento ao turista na região central da capital paranaense. A capacitação foi promovida pela Escola de Turismo e realizada pelo Instituto Municipal de Turismo, no Palacete Wolf, com o objetivo de integrar segurança pública e acolhimento aos visitantes.

O treinamento faz parte das mudanças no uso do espaço que funcionava como Mesa Solidária, na Rua Barão do Serro Azul. O programa foi transferido para a Alameda Dr. Muricy e incorporado ao Bem-estar, Apoio, Solidariedade e Emprego (BASE). O local agora sediará um novo posto de atendimento ao turista, operado pela Guarda Municipal.

O guarda municipal Vinicius Torres destacou a importância da iniciativa para aprimorar o atendimento ao turista em Curitiba. “Essa capacitação é importante para alinharmos o conhecimento com a equipe de turismo e estarmos preparados para orientar os visitantes com maior precisão. Além da segurança, conseguimos oferecer um atendimento mais completo para quem chega a Curitiba”, comentou.

Com o tema Turismo em Movimento: Integração e Vivência com a Guarda Municipal, o treinamento apresentou a estrutura, estratégias e principais ações do turismo municipal. Os agentes foram preparados para orientar visitantes e colaborar com uma experiência positiva na cidade.

Conteúdo teórico e prática nos pontos turísticos

A programação incluiu apresentação institucional conduzida pela equipe do Instituto Municipal de Turismo, abordando a história de Curitiba, informações essenciais para turistas e orientações de atendimento. Na sequência, os participantes realizaram atividade prática a bordo da Linha Turismo, percorrendo os principais cartões-postais da capital.

A coordenadora da Escola de Turismo, Grécia Correa, ressaltou o valor da integração entre turismo e Guarda Municipal. “Esse é um momento importante de integração entre o turismo e a Guarda Municipal. Nosso objetivo é qualificar os agentes para que estejam bem informados e preparados para orientar os visitantes”, explicou.

A vivência proporcionou aos guardas uma leitura técnica e territorial dos atrativos turísticos da cidade, fortalecendo o conhecimento sobre os roteiros e ampliando a capacidade de orientação ao público. A capacitação terá mais uma turma nesta quinta-feira, dia 30 de abril.

Além de atuarem no novo posto de atendimento ao turista, os guardas capacitados também integrarão o Grupo de Emprego Operacional, reforçando seu papel na organização urbana e no suporte a moradores e visitantes.