A Dr. Peanut, marca paranaense de pasta de amendoim gourmet, exporta seus produtos para 11 países e a partir de agora inicia ordens e pedidos diretamente nos Estados Unidos. A distribuição no país passa a acontecer após a participação da marca na 68ª edição do Summer Fancy Food Show, organizado pela Specialty Food Association, em Nova York, com estande presente no pavilhão brasileiro, organizado pela ApexBrasil.

“A saudabilidade aliada ao sabor que a Dr. Peanut produz é um fator de inovação não só no Brasil, mas também no mundo. A partir do momento que promovemos degustações, conseguimos fidelizar público, que é o que ocorreu na primeira ativação da marca em Nova York. Fizemos novos negócios que irão contribuir para a expansão e diversas trocas”, explica o diretor de exportação, Renato Fasolo.

A Dr. Peanut tem um portfólio de mais de 30 SKUs e 12 sabores de pastas de amendoim, além de produtos como alfajores e whey protein. Atualmente a marca tem capacidade produtiva de 2 milhões de unidades na planta industrial, localizada da Cidade Industrial de Curitiba.

“Acreditamos muito no mercado americano, lá as pastas de amendoim são consumidas ainda de forma muito tradicional, sem dar atenção ao paladar e a indulgência, por isso entendemos que existe um vasto mercado que já entende o potencial do produto”, complementa Fasolo.

