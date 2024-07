Gigante de materiais de construção profissionaliza catadores de papel na RMC

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, vai ajudar a profissionalizar a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos de Itaperuçu (ACRAI), na Região Metropolitana de Curitiba. O projeto, chamado Valor VC, encerrou a primeira oficina educativa profissionalizante nesta sexta-feira (05) e estão previstas outras ações com essa dinâmica, além de visitas ativas de acompanhamento até 2026.

A consultoria gratuita vai ajudar na geração de renda e desenvolvimento da ACRAI e contribuir com a coleta seletiva no município. O Valor VC visa potencializar as boas ações das comunidades no entorno das fábricas em que a Votorantim Cimentos atua.

Para elaboração do plano de melhorias foi realizado um diagnóstico completo da associação em que se analisou a governança, ferramentas de controle comercial e financeiro, criação de indicadores para acompanhamento e ampliação de relacionamento com parceiros públicos e privados. Após essa análise, foi elaborado um plano tático de profissionalização que começou na quarta-feira (03) e durou três dias. A primeira oficina envolveu os oito membros da associação, sendo sete mulheres e um homem, em que foram apresentados o plano de trabalho, análise técnica de planejamento estratégico e planejamento futuro, com o cronograma para 2024 e as ações e investimentos necessários até 2026.

“Essa ação reforça o nosso compromisso em deixar um legado positivo nas comunidades em que atuamos. O Valor VC traz benefícios não somente para os envolvidos no negócio, mas também para todo o município. Principalmente neste caso, em que a coleta seletiva da cidade terá profissionais mais capacitados e uma instituição com um grande potencial de crescimento. Temos a responsabilidade de trabalharmos juntos na pauta de valorização de resíduos uma vez que usamos esses materiais para a produção de energia limpa em nossa fábrica de cimento”, afirma Leidivan Cabral, gerente geral das fábricas da Votorantim Cimentos em Rio Branco do Sul e em Itaperuçu, ambas no Paraná.

A ACRAI foi fundada em 2012 por Sebastião Camargo, quando ele trabalhava como caminhoneiro e realizava a coleta e comercialização de materiais recicláveis ao longo de suas rotas. O trabalho informal para conseguir uma renda extra foi crescendo até se tornar um negócio que foi formalizado como associação em 2016. A organização começou com uma estruturação familiar, envolvendo Sebastião e sua esposa, Alessandra de Souza, mas se expandiu ao longo do tempo e cresceu sua base de associados. Hoje, conta com oito funcionários e um novo galpão, concedido pelo poder público municipal, e está ainda mais interessada em atrair novos membros e adaptar suas operações para qualificar o serviço.

“Ainda temos algumas necessidades básicas, como uma empilhadeira mecanizada e um transporte melhor para a condução dos associados até o galpão. Contudo, com essa consultoria, podemos ver um futuro mais promissor e com planejamento para gerarmos mais empregos e crescermos. Nosso objetivo é alcançar 100% daquilo que estamos planejando, olhar lá na frente e dizer: foi árduo, foi duro, mas conseguimos vencer com o apoio da Votorantim Cimentos”, disse o proprietário da ACRAI, Sebastião Camargo.

Em abril deste ano, a Votorantim Cimentos inaugurou em Itaperuçu a nova planta de trituração de resíduos da Verdera, que é sua unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos. A nova unidade tem capacidade de processar 48 mil toneladas de resíduos por ano, em uma área de 4,4 mil metros quadrados. Os resíduos tratados em Itaperuçu são transformados em energia limpa, com menor emissão de CO2, para produção de cimento na fábrica da Votorantim Cimentos no município vizinho de Rio Branco do Sul. Assim, os materiais são completamente eliminados nos fornos da indústria cimenteira, sem restar qualquer passivo ambiental devido às altas temperaturas inerentes ao processo de fabricação do cimento.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”