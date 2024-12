Gigante da construção civil promove Feirão da Virada

A MRV, gigante da construção civil e parte do grupo MRV&CO, traz para Curitiba o Feirão da Virada, uma oportunidade para quem sonha com a casa própria ou busca um investimento sólido. De 24 a 31 de dezembro, curitibanos terão acesso a condições especiais para aquisição de imóveis, antes do esperado reajuste de preços em 2025.

A campanha, disponível nas lojas físicas da capital paranaense e no site da construtora, oferece entrada parcelada em até 60 vezes, com a primeira mensalidade apenas em abril de 2025. Para os moradores de Curitiba, há ainda subsídios regionais que tornam o negócio ainda mais atrativo, seja para beneficiários do Minha Casa, Minha Vida ou investidores de olho na valorização imobiliária.

Thiago Ely, Diretor Executivo Comercial da MRV&CO, destaca: “A virada do ano traz uma perspectiva clara de valorização imobiliária devido às projeções econômicas, e o Feirão da Virada é a oportunidade perfeita para adquirir um imóvel antes que os reajustes de preços comecem. É como começar o ano novo com a certeza de um investimento sólido e que rapidamente ganhará valor”.

Valorização Garantida

O Feirão da Virada chega em um momento estratégico para os curitibanos. Com o IPCA projetado em 4,91% para 2025, comprar um imóvel agora significa não apenas escapar dos aumentos, mas garantir uma valorização quase imediata do investimento.

“Quem adquirir um imóvel agora estará não apenas conquistando a casa própria, mas também se posicionando de forma vantajosa no mercado imobiliário, evitando os aumentos de aluguel, adquirindo um bem durável para para 2025 e garantindo valorização quase instantânea de patrimônio”, explica Ely.

Os curitibanos interessados podem conferir as ofertas no site www.mrv.com.br ou visitar as lojas físicas da MRV na cidade para conhecer os decorados e receber atendimento personalizado. A campanha é válida para empreendimentos selecionados, incluindo imóveis prontos e em construção.

Com o Feirão da Virada, a MRV reforça seu compromisso com Curitiba, oferecendo soluções habitacionais inovadoras e oportunidades únicas para os moradores da capital paranaense iniciarem 2025 com o pé direito – e com as chaves da casa própria nas mãos.