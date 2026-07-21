Empresa paranaense chega aos 50 anos e entra para a elite do varejo de construção no Brasil

Criada há 50 anos em um pequeno imóvel de 104 metros quadrados, no bairro Xaxim, em Curitiba, a Nichele Materiais para Construção transformou-se em uma das maiores empresas do setor no país. Hoje, a rede soma 14 lojas em Curitiba e Região Metropolitana, mais de 600 colaboradores e um centro de distribuição de 40 mil metros quadrados. Além disso, figura entre as 50 maiores varejistas brasileiras de materiais de construção.

O crescimento colocou a empresa na 37ª posição do Ranking Anamaco 2026, principal levantamento nacional do setor. Além das lojas físicas, a Nichele mantém operação de comércio eletrônico para todo o Brasil e realiza mais de 5 mil entregas por mês.

A trajetória começou em 1976, quando os irmãos Rosaldo e Jamir Nichele decidiram diversificar os negócios da família. O que motivou a abertura da loja foram as dificuldades enfrentadas pela família em manter uma olaria em Curitiba. A primeira loja ocupava um espaço modesto, mas apostava em um atendimento próximo do cliente, característica que, segundo a empresa, permanece como um dos pilares da marca.

“Nós começamos com pouco dinheiro, mas com muita vontade de trabalhar e de vencer. O cliente era um rei. Só não colocávamos um tapete vermelho porque não tínhamos”, relembra o fundador Rosaldo Nichele.

Expansão acelerou nos últimos anos

Embora a empresa tenha crescido de forma constante ao longo das últimas cinco décadas, um novo ciclo de expansão começou em 2014. Desde então, a Nichele ampliou a presença na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e diversificou as operações.

Além das unidades de materiais de construção, o grupo passou a reunir a Nichele Tintas, a loja express Tá na Mão, a Vero Acabamentos, especializada em acabamentos de alto padrão, e a transportadora RJN Transportes.

Para dar suporte à expansão, a empresa também inaugurou um novo centro de distribuição com 40 mil metros quadrados de área total. Destes, 15 mil metros quadrados são de área construída, reforçando a capacidade logística para atender clientes em todo o país.

Atualmente, a rede mantém lojas em Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária e Campo Largo.

Nichele tem a administração com base familiar. (Foto: Divulgação / Nichele Materias para Construção

Nichele segue sob o comando da família

Cinco décadas depois da fundação, a Nichele continua sendo uma empresa familiar. A gestão está nas mãos da segunda geração, comandada pelo CEO Cristiano Nichele, enquanto a terceira geração já começa a participar das atividades do grupo.

Segundo Cristiano, o desafio agora é manter o crescimento sem abrir mão dos valores que acompanharam a empresa desde a primeira loja.

“Nosso crescimento sempre foi construído com foco no cliente, ética e respeito às pessoas. Esses valores continuam guiando nossas decisões e são a base para seguirmos evoluindo, investindo na empresa e fortalecendo o relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros.”

O executivo afirma que a empresa pretende preservar a proximidade com os consumidores enquanto prepara o grupo para as próximas décadas.

“Chegar aos 50 anos é motivo de orgulho, mas também aumenta nossa responsabilidade com o futuro. Queremos continuar crescendo de forma consistente, investindo na empresa, desenvolvendo nossos colaboradores e preservando a proximidade com os clientes que sempre fez parte da nossa história.”

A trajetória da Nichele também foi reconhecida recentemente pela Associação Comercial do Paraná (ACP). A associação homenageou a empresa na categoria Pioneirismo e Tradição durante a cerimônia do Dia do Comerciante 2026.

Nichele Materiais Para Construção completa 50 anos com 14 lojas e está entre as maiores varejistas da construção do Brasil. (Foto: Divulgação / Nichele Materias para Construção