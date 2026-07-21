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Curitiba tem Balé Giselle, samba e rock nesta terça; veja a agenda completa

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Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 21/07/26 09h29
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Ballet Giselle é uma das atrações da agenda cultural de Curitiba.
Ballet Giselle é uma das atrações da agenda cultural de Curitiba. Foto: Vitor Dias / divulgação.

A agenda cultural de Curitiba para esta terça-feira (21) reúne opções que vão da dança ao samba tradicional. Entre os destaques do dia estão a temporada do espetáculo de balé clássico Giselle, no Teatro Guaíra, e o show inédito do cantor gaúcho Humberto Schumacher na CAIXA Cultural. A programação diária traz ainda festivais de rock, encontros de economia criativa e opções de gastronomia pela cidade.

Teatro e dança

  • Ballet Clássico de Repertório – Giselle: A montagem do clássico romântico em dois atos com música de Adolphe Adam conta com a participação de Ana Botafogo.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 20h.
    • Local: Centro Cultural Teatro Guaíra (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão).
    • Ingressos: R$ 90 a R$ 160 (Inteira), à venda pelo DiskIngressos.

Shows e música

  • Samba de Bamba com Humberto Schumacher: O cantor e compositor gaúcho apresenta show inédito com repertório de Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e canções autorais.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 20h.
    • Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
    • Ingressos: Consultar a bilheteria do espaço.
  • Serginho Prestes – memórias cantadas: Espetáculo focado em narrativas afetivas e clássicos da música brasileira.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 20h30.
    • Local: Centro Cultural Teatro Guaíra (Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha).
    • Ingressos: R$ 75 (Inteira) ou R$ 35 (Meia-entrada), à venda pelo DiskIngressos.
  • Let’s Rock Fest: O festival de rock apresenta o espetáculo “Desculpe” e atração dedicada ao heavy metal.
    • Data e horário: Terça-feira (21), a partir das 19h.
    • Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches).

Debates e economia criativa

  • Conexão Criativa: Diálogos: Encontro voltado à comunidade artística local com dinâmicas, performances e debates.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 19h.
    • Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco).
    • Ingressos: Informações e inscrições na plataforma Sympla.

Família e infantil

  • O Mago das Megabolhas: Apresentação infantil de teatro e mágica com bolhas gigantes.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 19h30.
    • Local: Teatro Sesi CIC (Rua Senador Accioly Filho, 298 – Cidade Industrial).
    • Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla.

Gastronomia

  • 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Circuito gastronômico com menus para os dias frios em diversos restaurantes.
    • Local: Restaurantes participantes (detalhes no Guia da Prefeitura).
  • Degustação de Café: Um Passeio pelas Regiões do Brasil: Degustação guiada com foco em terroirs e aromas das regiões cafeeiras do país.
    • Data e horário: Terça-feira (21), às 18h30.
    • Local: COR Café – Jardins São Lourenço (Rua Mateus Leme, 3992
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