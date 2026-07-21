Curitiba tem Balé Giselle, samba e rock nesta terça; veja a agenda completa

A agenda cultural de Curitiba para esta terça-feira (21) reúne opções que vão da dança ao samba tradicional. Entre os destaques do dia estão a temporada do espetáculo de balé clássico Giselle, no Teatro Guaíra, e o show inédito do cantor gaúcho Humberto Schumacher na CAIXA Cultural. A programação diária traz ainda festivais de rock, encontros de economia criativa e opções de gastronomia pela cidade.
Teatro e dança
- Ballet Clássico de Repertório – Giselle: A montagem do clássico romântico em dois atos com música de Adolphe Adam conta com a participação de Ana Botafogo.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 20h.
- Local: Centro Cultural Teatro Guaíra (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão).
- Ingressos: R$ 90 a R$ 160 (Inteira), à venda pelo DiskIngressos.
Shows e música
- Samba de Bamba com Humberto Schumacher: O cantor e compositor gaúcho apresenta show inédito com repertório de Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e canções autorais.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 20h.
- Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).
- Ingressos: Consultar a bilheteria do espaço.
- Serginho Prestes – memórias cantadas: Espetáculo focado em narrativas afetivas e clássicos da música brasileira.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 20h30.
- Local: Centro Cultural Teatro Guaíra (Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha).
- Ingressos: R$ 75 (Inteira) ou R$ 35 (Meia-entrada), à venda pelo DiskIngressos.
- Let’s Rock Fest: O festival de rock apresenta o espetáculo “Desculpe” e atração dedicada ao heavy metal.
- Data e horário: Terça-feira (21), a partir das 19h.
- Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches).
Debates e economia criativa
- Conexão Criativa: Diálogos: Encontro voltado à comunidade artística local com dinâmicas, performances e debates.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 19h.
- Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco).
- Ingressos: Informações e inscrições na plataforma Sympla.
Família e infantil
- O Mago das Megabolhas: Apresentação infantil de teatro e mágica com bolhas gigantes.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 19h30.
- Local: Teatro Sesi CIC (Rua Senador Accioly Filho, 298 – Cidade Industrial).
- Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla.
Gastronomia
- 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Circuito gastronômico com menus para os dias frios em diversos restaurantes.
- Local: Restaurantes participantes (detalhes no Guia da Prefeitura).
- Degustação de Café: Um Passeio pelas Regiões do Brasil: Degustação guiada com foco em terroirs e aromas das regiões cafeeiras do país.
- Data e horário: Terça-feira (21), às 18h30.
- Local: COR Café – Jardins São Lourenço (Rua Mateus Leme, 3992