Uma garoa leve marcou o começo desta quinta-feira (19) e, segundo o Simepar, as nuvens que tomaram conta do céu da capital nos últimos dias devem continuar predominando na cidade. Por outro lado, durante a tarde, o sol deve aparecer mesmo entre nuvens e elevar um pouco mais as temperaturas.

As temperaturas devem variar entre 14 e 22 graus na capital. O mapa do Simepar aponta que os ventos podem chegar a 31 km/h e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 93%. Mas não adianta se animar, na sexta-feira (20), os meteorologistas apontam que a chuva deve voltar com mais força em Curitiba. “É a previsão para o fim de semana, até o momento. A quinta-feira vem mais firme, eleva as temperaturas, mas a sexta e o sábado (21) devem ser chuvosos”, explica Rodrigo Lins, meteorologista do Simepar.

Como fica o tempo no Litoral?

O Litoral segue a mesma lógica da capital. Depois de um tempo mais frio, as temperaturas se elevam, mas a umidade do ar deve provocar chuvas isoladas. Quem estiver nas praias nesta quinta-feira, verá um céu nublado, com sol entre nuvens em alguns períodos. Em Guaratuba, aos termômetros variam entre 21° C e 26° C neste dia.

E no interior?

Além das chuvas ocasionadas pela presença da frente fria que paira sobre o Estado, as condições de umidade trazida pelos ventos da Amazônia podem causar temporais. Na região mais ao Norte do Paraná, por exemplo, há previsão de chuva em Londrina, Apucarana, Maringá e Paranavaí. Segundo o Simepar, em Londrina e Maringá, as Máximas na quinta-feira podem chegar aos 26° C.