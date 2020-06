O tempo em Curitiba não deve mudar nesta sexta-feira (5). De acordo com a meteorologia, o céu cinzento, o frio e a garoa fina dos dias anteriores devem continuar. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) ainda prevê chuva mais intensa na capital a partir da madrugada do sábado (6). No Litoral, a sexta-feira também deverá ficar encoberta, principalmente por causa dos ventos que seguem no sentido do continente e carregam bastante umidade.

LEIA MAIS – Pra evitar aglomeração em ônibus e terminais, horário de funcionamento do comércio deve ser discutido pela Urbs, Comec e lojistas

Em Curitiba, nesta sexta, além da chuva, o frio segue predominando nos termômetros. Segundo o Simepar, as temperaturas na capital devem variar entre 14º C e 19º C. Considerando as temperaturas registradas na quinta-feira (4), que teve máxima de 16º C, esta sexta-feira tende a ser um pouco mais quente, mas nada que mude o panorama.

LEIA AINDA – Feirinhas artesanais voltam em Curitiba, mas a do Largo da Ordem segue só na internet

“Fica parecido com hoje. Muitas nuvens e chuviscos, temperaturas amenas. A chuva mais significativa chega no sábado, provavelmente na madrugada, com volume de chuva variando entre 10 mm e 20 mm”, disse o meteorologista Samuel Brown, do Simepar.

Litoral

Nas praias do Paraná, de acordo com a meteorologia, a umidade que vem do oceano garante um céu carregado com muitas nuvens nesta sexta-feira. Chuvas devem ocorrer ao longo de todo o dia. As temperaturas também ficam mais amenas. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a mínima prevista gira em torno de 17º C, com máxima de 23º C.